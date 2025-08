Picchia la moglie davanti al figlio, arrestato a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 33 anni per avere picchiato la moglie. Sarebbe stata la donna, di 37 anni a raccontare agli agenti che più volte avrebbe subito violenze da parte del marito. Dopo l’ennesima aggressione a chiedere aiuto. I poliziotti hanno bloccato l’uomo e i sanitari del 118 hanno portato la donna in ospedale per le cure. La prognosi è di sette giorni. La vittima insieme al figlio sono stati accolti in una struttura protetta. (ANSA).