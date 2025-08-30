Musumeci: “Il mio governo in Sicilia non ha avuto continuità. Una parentesi, nessun legame neanche con quelli a venire”

“Una cosa è governare il Veneto, un’altra è governare la Sicilia. Senza questo dato non diamo una lettura esatta della recente storia dell’Isola”. Così il ministro della Protezione civile e del mare, Nello Musumeci, intervenuto nella giornata conclusiva di Etna forum che si svolge a Ragalna, riferendosi a chi ha sostenuto che per il governo siciliano ci vorrebbe Luca Zaia, attuale governatore del Veneto “E’ lo stesso motivo perché il governo Musumeci non ha avuto continuità nel merito, non per il presidente. Il governo attuale (guidato da Renato Schifani, ndr) non è la continuità del mio – spiega -. Il mio governo è stata una parentesi. Non c’è continuità né con questo né con quelli che verranno. E non era né il migliore né il peggiore: era differente”, conclude l’ex presidente della Regione Sicilia.