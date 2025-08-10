Movida: operazione ‘Alto impatto’ alla Vucciria di Palermo

Anche nel corso di questo weekend sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio a Palermo collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, cosi’ come previsto dalle direttive del ministro dell’Interno. Fari sulla movida cittadina palermitana, con particolare attenzione alla Vucciria. Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e la polizia municipale hanno operato su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e di Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, di piazza Rivoluzione e di via Garibaldi. Sono state identificate 194 persone, di cui 44 positive nonche’ controllati 19 veicoli, riscontrando varie violazioni al Codice della Strada. In concomitanza a questi servizi, in relazione allo svolgimento dell’incontro di calcio amichevole tra Palermo e Manchester City, che ha richiamato in citta’ oltre al consueto afflusso di turisti, centinaia di tifosi inglesi, sono stati predisposti ulteriori specifici servizi con equipaggi della Squadra mobile, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e tutelare l’ordine pubblico in occasione dell’evento. Inoltre e’ stato realizzato anche un rilevante servizio interforze lungo il litorale cefaludese: identificate 102 persone e controllati 36 veicoli.