Leonforte, Ferragosto in musica con Nino Frassica: risate, piazza gremita e tradizioni alla vigilia della Madonna del Carmelo

LEONFORTE – Un Ferragosto indimenticabile quello vissuto ieri sera, 15 agosto, a Leonforte, con l’intero paese in festa e il pubblico delle grandi occasioni. Piazza Branciforti si è riempita all’inverosimile, con migliaia di persone che hanno riso, ballato e cantato per ore grazie al grande spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band. L’evento, inserito nel programma dei festeggiamenti per la Madonna del Carmelo, patrona della città, ha rappresentato il momento clou della vigilia della solenne ricorrenza del 16 agosto.

Accompagnato da sei formidabili musicisti, Frassica ha portato sul palco un “concertocabaret” unico: uno spettacolo semplice ma di grande intensità, capace di alternare comicità, musica e momenti di puro divertimento. Il nome “Plaggers”, fusione tra Platters e plagio, anticipa lo spirito ironico dello show: un viaggio nella memoria musicale, con brani amatissimi dagli intramontabili anni ’60 e ’70 fino alla disco dance, che hanno entusiasmato la platea e favorito momenti di vivace interazione tra la band e gli spettatori.

Da segnalare anche la bravura della band, con una menzione speciale al giovane Fabrizio Torrisi, che ha strabiliato il pubblico con la sua energia e il suo talento al sax. Dai balconi affacciati sulla piazza, i residenti hanno seguito lo spettacolo ballando e divertendosi, contribuendo a rendere ancora più magica l’atmosfera di festa.

Al termine della serata, è salito sul palco il sindaco Piero Livolsi, che ha ringraziato Nino Frassica per la splendida esibizione e, prendendo spunto dal vertice in corso in Alaska tra Putin e Trump, ha lanciato un accorato appello alla pace, accolto e condiviso anche dall’artista siciliano. In un momento particolarmente significativo, a Frassica è stata donata una cassetta di pesche di Leonforte, frutto simbolo della produttività e della tradizione agricola locale, come segno di stima e di riconoscenza da parte della comunità. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha reso ancora più speciale il legame tra l’artista messinese e la cittadina ennese.

Uno spettacolo piacevolissimo, che ha unito comicità, musica e tradizione in un’unica, grande festa, chiudendo nel migliore dei modi la vigilia della giornata dedicata alla Madonna del Carmelo.