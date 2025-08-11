Incidenti stradali: bimba di due anni muore in uno scontro a Licodia Eubea, feriti i genitori

Una bambina di due anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 514 Ragusa-Catania nella zona di Licodia Eubea (Catania). La bimba era su una Lancia Musa con i genitori quando il mezzo si è scontrato con un minivan guidato da una coppia di stranieri. Nell’incidente sono rimasti feriti anche i genitori di Carlotta, che dopo lo scontro sono stati ricoverati negli ospedali di Caltagirone e Catania.