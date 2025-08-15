Ferragosto, spiagge affollate a Giardini Naxos: centinaia di tende nonostante i divieti, diverse comitive di ragazzi nisseni. Aggredito un ristoratore

Ferragosto, spiagge affollate a Giardini Naxos: centinaia di tende nonostante i divieti. Aggredito un ristoratore

Notte di Ferragosto ad alta intensità a Giardini Naxos, dove migliaia di bagnanti hanno preso d’assalto gli arenili tra Recanati e Schisò. Nonostante i divieti, lungo la battigia sono spuntate centinaia di tende e gazebo per trascorrere la notte in riva al mare e salutare l’arrivo del 15 agosto. Tra i presenti, anche diverse comitive di ragazzi provenienti da Caltanissetta, che hanno scelto di dormire sulla sabbia in più punti del litorale.

La serata è stata segnata da controlli serrati da parte di Polizia Locale, Capitaneria di Porto e Carabinieri, impegnati a far smontare le strutture abusive e a bloccare sul nascere i tentativi di accendere falò. Momenti di tensione si sono registrati nella zona di Recanati, dove un ristoratore, nel tentativo di limitare l’accesso alla toilette del proprio locale, è stato aggredito da due turisti stranieri. L’uomo, colpito alla testa, è stato trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura.

I controlli sono proseguiti fino alle prime luci dell’alba, quando una piccola task force, con la partecipazione anche di alcuni amministratori locali, ha passato al setaccio le spiagge. Nottata tranquilla, invece, nei vicini arenili di Taormina: a Mazzeo, Isolabella e Villagonia non si sono registrate criticità. Il sindaco Cateno De Luca, accompagnato da quello che ha definito il suo “esercito”, ha effettuato ispezioni a partire dalle prime ore del mattino, constatando l’assenza di tende, fuochi o gazebo.