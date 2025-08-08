Dal tratto ironico alle promesse d’amore: Lello Lombardo, vignettista del Fatto Nisseno, ha sposato Concetta Puglisi

CALTANISSETTA – Dalla matita che ogni settimana racconta, con ironia puntuale e tratto inconfondibile, le notizie più rilevanti a livello regionale e nazionale, al giorno in cui l’inchiostro lascia spazio alle emozioni più profonde. Calogero “Lello” Lombardo, vignettista del Fatto Nisseno, ha detto “sì” a Concetta Puglisi in una cerimonia civile carica di sentimento, celebrata ieri nel foyer del Comune di Caltanissetta.

Dopo dieci anni insieme, Lello e Concetta hanno coronato il loro sogno d’amore scegliendo un matrimonio sobrio e riservato, ma intenso, arricchito dalla presenza sincera di amici veri e degli affetti familiari più stretti.

Il ricevimento si è tenuto in un’elegante villa di Canicattì, trasformata per l’occasione in un luogo di grande armonia, tra brindisi, momenti di simpatia e coinvolgimento musicale che hanno reso la serata calda e accogliente. Gli ospiti hanno condiviso sorrisi e risate spontanee, in un’atmosfera di autentica partecipazione.

A stringersi attorno agli sposi, anche gli amici della comunità Gesù Risorto, che hanno voluto essere presenti per accompagnare Lello e Concetta in questa tappa speciale della loro vita.

Lello Lombardo, con le sue vignette, accompagna da anni la notizia più importante della settimana con la sua ironia tagliente e intelligente, offrendo al lettore un punto di vista unico e immediatamente riconoscibile. Ieri, per una volta, è stato lui il protagonista di una storia bella da raccontare: quella del suo amore, che da dieci anni cammina a passo sicuro e che ora si apre a una nuova avventura.

La redazione de Il Fatto Nisseno, il direttore responsabile Marco Benanti e l’editore Michele Spena si uniscono con gioia agli auguri, auspicando per Lello e Concetta una vita insieme ricca di serenità, complicità e traguardi condivisi.