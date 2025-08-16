Caltanissetta. Via Xiboli, i vigili del fuoco salvano un cagnolino intrappolato: “eroi del quotidiano” amati dai cittadini

Un piccolo grande gesto che conferma, ancora una volta, quanto i vigili del fuoco siano amati e stimati dalla comunità nissena. Nel pomeriggio di oggi, in via Xiboli, gli uomini del comando provinciale di Caltanissetta sono intervenuti per salvare un cagnolino rimasto bloccato da giorni in un dirupo, nascosto sotto una fitta e spinosa vegetazione che gli impediva ogni via di fuga.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti dai guaiti disperati dell’animale. Nonostante i pompieri siano già messi a dura prova in queste settimane dagli incendi che continuano a minacciare il territorio, non hanno esitato un istante a rispondere all’appello.

L’operazione non è stata semplice: il cane si trovava in una zona impervia, difficile da raggiungere. Con l’intervento del nucleo SAF, specializzato nelle tecniche speleo-alpino-fluviali, e con l’ausilio di una scala aerea, i vigili del fuoco sono riusciti a calarsi nel punto più critico, liberando con pazienza e delicatezza l’animale intrappolato.

Le immagini del salvataggio parlano da sole: il cagnolino, ancora impaurito, appoggia la sua zampa sulla gamba del pompiere che lo accarezza con dolcezza, quasi a ringraziarlo. Un fotogramma che racchiude l’essenza di un mestiere fatto non solo di coraggio e professionalità, ma anche di umanità e di amore verso ogni forma di vita.

Gesti come questo, che a qualcuno possono sembrare “piccoli”, raccontano invece la grandezza di un Corpo che ogni giorno si guadagna l’affetto sincero dei cittadini. Perché dietro la divisa dei vigili del fuoco batte sempre un cuore pronto a tendere la mano, che sia per domare un incendio o per restituire la libertà a un cagnolino in difficoltà.