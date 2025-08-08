Caltanissetta. Rimodulazione dell’orario degli uffici comunali per le giornate del 13 e 14 agosto

Un’Ordinanza del Sindaco anticipa il rientro pomeridiano del personale del Comune di Caltanissetta a mercoledì 13 agosto
Con l’Ordinanza del Sindaco n. 26 dell’08.08.2025 è stato rimodulato l’orario del personale delle sedi del Comune di Caltanissetta esclusivamente per quanto concerne la prossima settimana lavorativa.
Nello specifico, gli uffici comunali anticiperanno il consueto rientro pomeridiano del giovedì a mercoledì 13 agosto 2025. Di conseguenza, ad eccezione della Polizia Locale che osserverà l’orario e i turni consueti per garantire i servizi essenziali in materia di sicurezza, giovedì 14 agosto tutti gli uffici dell’Ente chiuderanno alle ore 14:00.
Solo per la settimana feriale compresa fra l’11 e il 14 agosto 2025, dunque, tutti i servizi pomeridiani di apertura al pubblico verranno erogati nelle giornate di lunedì 11 agosto e mercoledì 13 agosto.