Caltanissetta, raccolta rifiuti a Ferragosto: garantiti porta a porta e spazzamento del centro storico

Nonostante la giornata festiva, venerdì 15 agosto Dusty garantirà l’espletamento di alcuni servizi di igiene ambientale. Le isole ecologiche fisse resteranno aperte al pubblico.

Venerdì 15 agosto, in occasione del Ferragosto, Dusty garantirà a Caltanissetta l’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Lo spazzamento sarà limitato alle strade del centro storico e le Isole ecologiche fisse resteranno aperte al pubblico.

Non saranno attivi, invece, i servizi di Numero verde e di ritiro dei rifiuti ingombranti. Centri comunali di raccolta, sia fissi che mobili, e Centri di riuso resteranno chiusi.

Tutti i servizi riprenderanno con regolarità, come da calendario, nelle giornate non festive successive a quella indicata.