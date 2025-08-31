Caltanissetta, massiccia presenza delle forze dell’ordine garantisce con lavoro di squadra un derby sereno

CALTANISSETTA – È iniziata oggi la stagione calcistica con il derby di Coppa Italia tra Nissa e Sancataldese, che ha richiamato sugli spalti dello stadio “Marco Tomaselli” oltre 4.400 spettatori. Una giornata di sport e di festa per la comunità nissena, che si è svolta senza alcun problema di ordine pubblico.

La Questura di Caltanissetta, in un post ufficiale sui propri canali social, ha sottolineato il grande lavoro di squadra messo in campo per garantire la sicurezza. Funzionari e agenti della Polizia di Stato, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno assicurato il corretto svolgimento dei servizi di vigilanza e prevenzione.

Fondamentale anche il supporto della Polizia municipale, impegnata nella gestione della viabilità nelle aree circostanti lo stadio. Attorno a Pian del Lago, sin dalle prime ore del pomeriggio, sono stati predisposti cordoni e misure di contenimento per evitare contatti tra le due tifoserie organizzate.

Il bilancio è positivo: nessun episodio di violenza o disordine, né sugli spalti né all’esterno dell’impianto. “Una bella giornata di sport” – così è stata definita dalle autorità, a testimonianza di come la corretta pianificazione e il coordinamento tra le diverse forze dell’ordine abbiano contribuito a trasformare un derby storicamente delicato in un momento di festa collettiva.