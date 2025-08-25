Caltanissetta, l’Asp immette in servizio 4 medici vincitori di concorsi

Altri quattro medici specialisti saranno immessi in servizio all’Asp di Caltanissetta. Sono i vincitori dei concorsi pubblici per titoli ed esame della loro specializzazione banditi dall’Azienda Sanitaria Provinciale per la copertura del gruppo di complessivi 170 posti di dirigente medico di varie discipline previsti nel piano di fabbisogno di personale medico per il triennio 2024-2026.

Sarà presto immessa in servizio la dott.ssa Candida Vullo che a conclusione delle prove concorsuali si è classificata al primo posto nella graduatoria di merito per 1 posto di dirigente medico di Ematologia con il punteggio complessivo di 77,21 punti. Al concorso hanno presentato domanda di partecipazione 9 concorrenti che sono stati tutti ammessi.

Nella graduatoria conclusiva di merito gli altri concorrenti si sono così classificati nell’ordine con relativo punteggio: Claudia Cammarata con 75,27 punti; Gloria Catalano punti 74,28; Dario Leotta punti 70,85; Iosella Maria Taibi punti 69,60; Chiara Pennisi punti 66,42; Sofia Indelicato punti 69,26; Floriana Schirò punti 65,24 e Sandra Panepinto punti 60,60.

La commissione d’esame è stata presieduta dalla dott.ssa Enza Mitra con componenti i dottori Antonio Ferrante Bannera e Pietro Michele Floridia e segretaria Calogera Natale.

Sono invece risultati vincitori del concorso per 2 posti di dirigente di Anatomia patologica Sandro Bellavia per la categoria specializzati, che ha riportato il punteggio complessivo di 84,3 punti, e Fernanda Russotto per la categoria dei specializzandi con il punteggio finale di 78,81 punti.

Al concorso hanno partecipato 4 concorrenti. Gli altri due concorrenti si sono classificati nell’ordine Dalila Marmo con punti 76,06 e Ada Firingielli con punti 70,73.

La commissione esaminatrice è stata presieduta dal dott. Giovanni Salvatore Urrico con componenti i medici Filippo Fraggetta e Vincenzo Tralongo e segretaria Carla Amico.

Inoltre è stato conferito l’incarico a tempo determinato per 32 ore settimanali di dirigente medico di Urologia presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta al dott. Enrico Vecchio che risulta incluso nella graduatoria degli specializzandi del concorso a 7 posti di dirigente medico di Urologia. L’incarico è stato affidato sino al conseguimento del titolo di specializzazione e poi sarà trasformato a tempo indeterminato.