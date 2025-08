Caltanissetta. La voce di Lidia Vitrano e i ragazzi della band Trisom al Light Blue Festival di Realmonte

Questa sera, alle 19:30, quattro artisti nisseni si esibiranno al Teatro Costabianca a Realmonte, nell’ambito del “Light Blue festival”, un evento che ha avuto inizio il primo di agosto e si concluderà questa sera, dove saranno proprio gli artisti nisseni ad aprire la terza e ultima serata.

I protagonisti nisseni sono Lidia Vitrano, in arte Lidia, e i ragazzi della band Trisom – Gabriele Nicolosi in arte Gato, Pasquale Ippolito ed Emmanuel -, che proporranno sette brani inediti di Lidia, uno dei quali – Fiume in piena – è stato già pubblicato e portato al Green Valley Pop Festival di Trapani.

Lidia e i ragazzi della Trisom vivranno una bella occasione per farsi conoscere, portando sul palco una live dove si racconteranno ed esprimeranno le loro emozioni attraverso la musica.

Filo conduttore del Light Blue Festival è “il mare si fa suono”, che in una meravigliosa cornice, quella della terra agrigentina, cerca di promuovere la buona musica italiana di artisti emergenti, già in qualche modo noti al pubblico. Oltre a Lidia e alla band ci saranno Giulia Mei, Nicol, Mazzariello e Elasi Dj Set.

Al Light Blue Festival gli unici artisti nisseni che calcheranno con orgoglio un palco importante, di una Sicilia che attraverso il mare, il suo territorio vuole arrivare al mondo e desidera raccontare di sé con l’arte e la bella musica.