Caltanissetta, incendio in un’abitazione del centro storico: paura ma nessun ferito

Momenti di apprensione questa sera nel centro storico di Caltanissetta, dove un incendio ha interessato un’abitazione situata in uno dei vicoli attorno a Largo Barile. Le fiamme si sono sviluppate tra le 21.30 e le 22, sprigionando un denso fumo e generando grande paura tra i residenti, soprattutto per la conformazione stretta e tortuosa delle vie che caratterizzano la zona.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno operato con la consueta professionalità. Gli operatori, dotati di attrezzatura e autorespiratori, sono entrati all’interno dell’immobile per domare il rogo, mettere in sicurezza la struttura e rimuovere tutto il materiale infiammabile presente. L’accesso all’abitazione, reso complesso da scale interne e dalla limitata accessibilità del vicolo, non ha impedito ai soccorritori di completare le operazioni in tempi rapidi.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, così come la valutazione dei danni e delle condizioni strutturali dell’appartamento.

L’intervento, seguito con apprensione dai residenti, si è concluso con il completo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area. Ancora una volta, il lavoro tempestivo e coordinato dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben più gravi in un contesto urbano dove ogni minuto può fare la differenza.