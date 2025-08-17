Caltanissetta, incendio al ristorante “Le Fontanelle”: distrutta la cucina, danni ingenti

Stamattina, un rogo ha interessato il ristorante “Le Fontanelle” a Caltanissetta, in contrada Fontanelle, appena all’uscita della città. Il principio del fuoco è stato localizzato in cucina, che è risultata devastata, mentre le fiamme hanno poi lambito le aree attigue. La vicinanza ai campi da padel dell’“Isla – Indoor Padel Club”, a pochi metri dal locale, ha sollevato qualche preoccupazioni, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse oltre e ha messo in sicurezza l’intero perimetro.

Spenti i focolai, i tecnici si sono messi al lavoro per chiarire l’origine dell’incendio, senza escludere alcuna ipotesi. I danni, in particolare agli impianti di cottura e alle attrezzature, sono adesso in fase di stima. Il ristorante, che si trova in chiusura per la consueta pausa estiva, si prepara a programmare un intervento di ristrutturazione prima di poter rimettere in piedi il servizio al pubblico.