Caltanissetta, il cordoglio della Questura per il poliziotto Salvatore Sicilia: “Vicini nel dolore per la perdita del fratello Mario”

Un messaggio carico di umanità e partecipazione è arrivato in queste ore dalla Questura di Caltanissetta, che ha voluto esprimere la propria vicinanza al poliziotto Salvatore Sicilia per la tragica scomparsa del fratello Mario, carabiniere di 32 anni, vittima di un incidente stradale a Mantova.

Nel post diffuso sui canali ufficiali, la Questura ha ricordato come Salvatore e Mario condividessero non solo il legame di sangue, ma anche una profonda passione per la difesa della legalità, il rispetto delle regole e il senso del dovere verso lo Stato. Due vite dedicate al servizio della collettività, ciascuno con la propria divisa, unite dagli stessi ideali e valori.

“Il dovere di uomo, il dovere di uomo di Stato – si legge nel messaggio – si esprime nella dedizione, nel rispetto delle leggi e nella volontà di proteggere la comunità. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo a Salvatore e alla sua famiglia con un abbraccio sentito”.

Parole che testimoniano la forte solidarietà che lega le forze dell’ordine, soprattutto nei momenti più difficili, e che in queste ore si uniscono al coro di messaggi di affetto e cordoglio giunti da tutta la città per la famiglia Sicilia, simbolo di dedizione e servizio allo Stato.