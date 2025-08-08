Caltanissetta. Decoro urbano e spazi pubblici, il consigliere Vagginelli presenta due interrogazioni

CALTANISSETTA. Il consigliere comunale Pd, Carlo Vagginelli, ha presentato oggi, 8 agosto, due interrogazioni al sindaco Tesauro in merito alle condizioni alle condizioni di degrado e alla necessità di valorizzazione di alcune aree cittadine, con l’obiettivo di sollecitare azioni concrete per il miglioramento del decoro e della vivibilità dei quartieri.

La prima interrogazione, si legge nella nota, riguarda aree di titolarità dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), tra cui tratti di via Fra Giarratana, l’area verde di via Luigi Rizzo e spazi in via Trigona della Foresta, che versano in condizioni critiche: strade danneggiate, pavimentazioni divelte, vegetazione incolta. Pur non ricadendo nella diretta competenza del Comune, ritengo che l’Amministrazione debba farsi parte attiva presso lo IACP affinché vengano programmati interventi urgenti, in nome della sicurezza e della vivibilità urbana.

La seconda interrogazione si concentra invece sul piazzale restaurato di Largo Barile, antistante Palazzo Moncada, recentemente recuperato ma oggi utilizzato impropriamente come area di gioco. Si tratta di un luogo che dovrebbe rappresentare un polo culturale e che invece rischia di essere danneggiato nuovamente se non si individuano alternative adeguate per i giovani del quartiere e se non si dà un chiaro indirizzo d’uso allo spazio.

Le due interrogazioni – scrive il consigliere Vagginelli -, che saranno discusse nel primo Consiglio comunale utile, mettono al centro un tema fondamentale: la cura e il rispetto degli spazi comuni come condizione imprescindibile per costruire una città più vivibile, sicura e bella.

“Continuerò a monitorare con attenzione la situazione – conclude -, e a portare in aula le istanze dei cittadini, nella convinzione che il decoro urbano non sia un lusso, ma un diritto.”