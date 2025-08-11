All’aeroporto di Palermo con 64 chili di sigarette di contrabbando in valigia, 2 arresti

Due passeggeri arrestati all’aeroporto di Palermo con 64 chili di sigarette di contrabbando dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale presenti nello scalo Falcone-Borsellino. Si tratta di due cittadini stranieri provenienti da una localita’ estera che hanno introdotto in Italia i tabacchi destinati alla rivendita su circuiti di distribuzione illegali. Sono stati individuati nell’ambito degli ordinari controlli in area arrivi dello scalo aeroportuale dopo avere fornito dichiarazioni contraddittorie circa il motivo del viaggio e la destinazione finale. Tenuto conto anche dell’atteggiamento anomalo e dei segni di evidente nervosismo, si e’ proceduto quindi ad approfondire il controllo con l’ispezione dei bagagli dei passeggeri all’interno dei quali c’erano 320 stecche di sigarette di un noto marchio internazionale prive dei sigilli dei Monopoli di Stato. I due sono stati condotti nel carcere Pagliarelli di Palermo. (AGI)