Tentata violenza sessuale al Foro Italico a Palermo, turista salva grazie a una coppia che la soccorre

Una turista svizzera ha rischiato di essere violentata al Foro Italico a Palermo. Un giovane all’altezza dei Porta dei Greci è riuscito a bloccare la turista e la stava aggredendo. La giovane, come racconta il Giornale di Sicilia, nonostante i lividi è riuscita a liberarsi. L’aggressione è avvenuta la notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi nella zona dove due anni fa fu violentata dal branco una giovane dopo avere trascorso una serata alla Vucciria. Per quella violenza di gruppo i sette ragazzi sono stati condannati. La turista svizzera ha denunciato di essere stata vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di un nordafricano. E’ riuscita a fuggire e si è messa in salvo grazie all’intervento di Gaetana Zocco, che con il marito Paolo Messina gestisce un camioncino di street food: il Santa Rosalia. “La ragazza si è buttata su di me – racconta Gaetana – mi diceva ‘maman, maman’. Io non la capivo, era affannata, aveva gli occhi impauriti e mi stringeva il braccio. Cercavo di darle aiuto, di capire cosa fosse successo. Con me c’erano alcune persone: le abbiamo dato dell’acqua, tremava come una foglia”. L’aggressore avrebbe raggiunto la vittima, ma vedendo altre persone si sarebbe allontanato. La ragazza è stata condotta in ospedale dove è stato attivato il protocollo dedicato alle donne vittime di violenza sessuale. (ANSA).