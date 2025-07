Sicilia, dalla Regione 38 milioni di euro per persone con disabilità gravissima. Albano: “Eroghiamo due mensilità per garantire continuità servizi”

Oltre 38 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico dei mesi di giugno e luglio 2025.

«Anche quest’anno con l’approssimarsi delle ferie estive – dichiara l’assessore Nuccia Albano – abbiamo deciso di impegnare la somma di due mesi ed evitare così possibili rallentamenti nell’erogazione dei servizi. Il nostro obiettivo è stare vicino alle persone più fragili e vulnerabili, offrendo un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in situazioni di particolare bisogno».

Le risorse finanziarie provengono dal “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza” e saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola, sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di giugno 2025 risultano oltre 15.738.