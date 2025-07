Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, sorrisi e sfide al secondo turno del XX° torneo interno

Giovedì 17 luglio, presso Eclettica Street Factory, si è giocato il secondo turno del XX° torneo interno, campionato periodico, valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking Eclettica 2025. Quindici giocatrici e giocatori su 20 iscritti divisi in tre tavoli da cinque concorrenti, con due esordienti: Daniela Occhipinti e Orietta Scibetta, che per la prima volta si cimentavano sul Risiko! da torneo.

E dopo circa due ore di rotolio di dadi e spostamento di carri armati sulla plancia di gioco hanno vinto nei loro rispettivi tavoli: Maurizio Giunta, Gabriele Taschetti e Andrea Kiswarday che guidano la classifica provvisoria insieme a Luigi Tricoli e Calogero Maira.

“È stata una piacevole serata, nonostante il caldo attenuato da un fresco venticello, – dichiarano dal direttivo- Tante le assenze dovute a ferie e a impegni personali, ma ciò non ha impedito che la serata non avesse un suo seguito. Questo torneo che è strutturato in cinque giornate, con un turno di scarto punteggio più basso o assenza, giocherà la sua 4a e 5a giornata rispettivamente il 24 ed il 31 luglio, per poi fermarsi per la pausa estiva e riprenderà giovedì 28 luglio con semifinali e finali il 4 e 11 settembre. Ma stiamo preparando una sorpresa per quelli che resteranno in città prima e durante il ferragosto e avranno voglia di giocare a Risiko!”

L’attività dei mesi di settembre, ottobre e novembre vedrà il Risiko Club Ufficiale nisseno presente nella sua attività, oltre alla conclusione del XX° torneo in corso, il 21 settembre la tappa del Campionato Regionale Individuale, l’organizzazione del XXI° torneo, 12 ottobre finali del Campionato Regionale Individuale, 26 ottobre Master di Palermo, 8 e 9 novembre partecipazione al Campionato Nazionale a Squadre ( riservato ai Risiko Club Ufficiali ) che si svolgerà a Bergamo, 16 novembre Campionato Regionale a Squadre presso Game Expo di Misterbianco e 29/30 novembre Raduno Nazionale del Sud ad Acireale.

“Come ogni anno – continuano a dichiarare dal direttivo – saremo presenti a tutti gli eventi in calendario. Alla fine del torneo in corso avremo completato la squadra che parteciperà al CNS 2025 a Bergamo. La squadra che parteciperà al Campionato Regionale a Squadre a Misterbianco si completerà con la conclusione del Campionato Regionale Individuale e con la fine del XXI° torneo”.