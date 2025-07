Quindicenne viene pestato da un gruppo di ragazzini dopo una lite nell’Agrigentino, è in prognosi riservata

Un quindicenne di Raffadali, nell’Agrigentino, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni di Dio dopo essere stato brutalmente pestato da un gruppo di ragazzini al culmine di una lite. L’adolescente, secondo la ricostruzione dell’episodio, avrebbe avuto un battibecco con un coetaneo e, subito dopo, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di altri giovanissimi che hanno iniziato a picchiarlo a calci e pugni ferendolo in tutto il corpo, in particolare al volto e a un occhio. Sull’episodio indagano i carabinieri. (AGI)