Quattro anni fa l’ordinazione episcopale di Monsignor Giuseppe La Placa: guida e punto di riferimento per la Chiesa

Ricorre oggi il quarto anniversario dell’ordinazione episcopale di S.E. Monsignor Giuseppe La Placa, nominato Vescovo della Diocesi di Ragusa nel luglio del 2021. Un traguardo significativo che invita alla riflessione e alla gratitudine per il cammino pastorale intrapreso in questi anni.

La sua ordinazione fu accolta con profonda gioia non solo dalla comunità ragusana, ma anche da quella di Caltanissetta, dove Mons. La Placa è stato a lungo punto di riferimento. Originario del territorio e sacerdote molto amato, ha svolto per anni il suo ministero nella diocesi nissena, ricoprendo anche l’incarico di vicario generale accanto al Vescovo Mario Russotto. Proprio a Caltanissetta, la sua figura ha lasciato un segno indelebile di umanità, ascolto e spirito di servizio.

In questi quattro anni di episcopato, Mons. La Placa ha continuato a testimoniare una fede salda e uno stile pastorale improntato alla semplicità, al dialogo e all’attenzione per le persone. La sua presenza è stata, per molti, quella di un padre capace di accompagnare con discrezione e fermezza il cammino delle comunità parrocchiali e dei sacerdoti.

Nel giorno di questo anniversario, la preghiera della Chiesa si unisce all’augurio che il Signore continui a sostenerlo nel suo ministero, donandogli forza, pace e sapienza per guidare il popolo di Dio con cuore evangelico.

Auguri Don Pino! Un affettuoso e cordiale augurio da quanti continuano a volergli bene.