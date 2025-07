Ponte Stretto, Salvini: “Opera che riscuote successo anche all’estero”

“Dopo decenni di chiacchiere ci stiamo avvicinando all’inizio dei lavori” del ponte sullo Stretto. Lo dice il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in una intervista al quotidiano ‘La Sicilia’. L’accordo di programma annunciato ieri, secondo Salvini, “conferma la straordinaria importanza di un’opera che perfino a livello internazionale riscuote interesse”. Il ministro delle Infrastrutture ricorda inoltre che per la Sicilia sono stati programmati “investimenti a tutto campo superiori ai 22 miliardi, con quasi 800 milioni – aggiunge – solo per l’idrico, con ben 117 interventi previsti e un miliardo e mezzo per le strade”.