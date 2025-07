Messina Denaro, sconto di pena in appello per fiancheggiatore del boss: condanna a sei anni

Pena ridotta di otto mesi in Corte d’Appello per Andrea Bonafede, 56 anni, ritenuto uno dei principali fiancheggiatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. I giudici di secondo grado lo hanno condannato a 6 anni di carcere, 8 mesi in meno della condanna di primo grado. Respinta la richiesta di aggravamento delle imputazioni e della pena, avanzate dalla Procura di Palermo, che voleva la sua condanna per associazione mafiosa e non solamente per favoreggiamento aggravato dall’agevolazione di Cosa nostra.