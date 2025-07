Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

(Adnkronos) –

Il maltempo con pioggia e grandine spezza l'estate in Italia e oggi divide il paese dopo giornate di caldo record. Le supercelle – con temporali violenti su Milano, Genova e Firenze – fanno scattare l'allerta meteo arancione su Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. I fenomeni estremi in queste ore incombono soprattutto sulle regioni del Nord, già sferzate nella giornata di domenica 6 luglio. Al Centro e al Sud, con pioggia in arrivo a Roma, l'anticiclone molla parzialmente la presa e le temperature iniziano a scendere.

L'ondata di maltempo ha provocato la morte di una donna, travolta da un albero, in provincia di Milano. Nel capoluogo e nell'hinterland, decine di interventi dei vigili del fuoco. Un fulmine colpisce un treno a Melegnano, con inevitabili ritardi sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna. Precipitazioni violente anche a Genova, con innalzamento del livello dei rivi Fegino, Cantarena, Ruscarolo e Molinassi. A Firenze, quartieri in tilt per una bomba d'acqua che riversa 18 millimetri di pioggia in un'ora. L'allerta gialla è stata prorogata ad oggi con il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosoddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle). Il meteo di oggi Lunedì 7 luglio sarà caratterizzato, secondo le previsioni, da temporali che soprattutto dal pomeriggio colpiranno Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e, in serata, Veneto e Friuli. Pioggia in abbondanza e grandine, anche di dimensioni notevoli, per il fenomeno delle supercelle (Cosa sono). Il quadro meteo potrebbe riservare pioggia, già nella mattinata, su Toscana, Umbria, Marche e parte del Lazio, con il rischio di precipitazioni anche su Roma. Verso sud, gli effetti del maltempo saranno sostanzialmente impercettibili: più si scende e più l'anticiclone resiste, con temperature ancora alte in particolare in Sicilia. Secondo il bollettino della Protezione Civile, scatta l'allerta meteo arancione per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia (Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene), Lombardia (Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna).