L’Enoteca Nero d’Avola sbarca in Belgio: vini siciliani protagonisti a un matrimonio nobiliare a Waterloo

San Cataldo (CL) – L’eccellenza enologica nissena si prepara a varcare i confini nazionali. Il prossimo 6 settembre, l’Enoteca Nero d’Avola & Co di San Cataldo, guidata dal sommelier e imprenditore Michele Bonfanti, sarà protagonista di un prestigioso evento in Belgio: un matrimonio di famiglie nobili, ospitato in un castello affacciato su un lago a Waterloo.

L’enoteca è stata selezionata grazie a un contatto diretto con ristoratori stellati del Belgio. Un incarico esclusivo, nato da relazioni costruite nel tempo e consolidato dalla visita in Sicilia del committente, affascinato dalla proposta vinicola dell’entroterra. Per tre giorni, l’ospite straniero ha soggiornato presso l’enoteca, partecipando a una rigorosa degustazione di etichette siciliane, con particolare apprezzamento per i vini delle Cantine Fantini e per le produzioni di Marco De Bartoli, tra Pantelleria e Marsala.

«La scelta dell’enoteca da parte della famiglia dello sposo – racconta Bonfanti – è un segnale importante. Nonostante le critiche che spesso si rivolgono alla nostra provincia, Caltanissetta riesce sempre a emergere grazie a talenti enogastronomici, in pasticceria come nel vino. Siamo un territorio vivo, in fermento.»

Bonfanti sarà presente in Belgio per l’intero arco dei festeggiamenti, dal giorno prima del matrimonio fino alla sera successiva. Un evento riservato a circa 500 invitati, dove la cultura del vino siciliano sarà protagonista assoluta. E non si fermerà tutto lì: a ottobre, le famiglie coinvolte nel matrimonio faranno visita alla Sicilia e, per due giorni, saranno ospiti a San Cataldo, proprio nell’enoteca Nero d’Avola, per una nuova esperienza di degustazione e scoperta del territorio.

«Essere scelti per un’occasione così importante – aggiunge Bonfanti – rappresenta un altro tassello nel progetto di promozione della cultura del vino che porto avanti da anni. È anche un riconoscimento alla qualità e alla credibilità costruita nel tempo, che oggi ci permette di essere presenti anche su palcoscenici internazionali.»

Nel frattempo, sempre per il mese di settembre, Bonfanti ha annunciato un evento esclusivo, solo su invito, alla Farm Santa Barbara, dedicato ai vini di Fantini, con ospiti selezionati del mondo del vino e della ristorazione.

Un settembre ricco di appuntamenti, dunque, che conferma il ruolo dell’Enoteca Nero d’Avola come punto di riferimento nel panorama enologico siciliano e sempre più ambasciatrice del gusto nisseno oltre i confini nazionali.