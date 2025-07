Incendi, Lorefice(M5S): “Serve Commissario straordinario nazionale”

“Ho depositato un’interrogazione parlamentare a mia prima firma al Ministro dell’Ambiente per chiedere interventi urgenti dopo la devastante ondata di incendi che tra il 21 e il 27 luglio ha colpito la Sicilia, con oltre 740 roghi e circa 2.000 ettari di boschi distrutti. La Sicilia è la regione più colpita d’Italia, con 16.938 ettari bruciati dall’inizio dell’anno. Davanti a una catastrofe ambientale di queste proporzioni, chiediamo al Governo di intervenire immediatamente sia con la nomina di un Commissario straordinario nazionale che con l’adozione di misure concrete per proteggere e presidiare i nostri territori.” Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.