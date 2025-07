Incendi in Sicilia, il Codacons chiede l’immediata istituzione di un tavolo tecnico regionale

Ottantatré incendi in appena 24 ore, con 27 roghi ancora attivi, rappresentano l’ennesimo bilancio drammatico di un sistema regionale ormai al collasso. Le fiamme hanno colpito in particolare le province di Catania, Caltanissetta e Agrigento, mettendo in ginocchio comunità locali, attività agricole e l’intero ecosistema. Per il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), si tratta dell’ennesima conferma dell’incapacità della Regione Siciliana di affrontare l’emergenza incendi con serietà ed efficienza.

“Ogni estate la Sicilia brucia, e ogni anno assistiamo alla stessa scena: territori devastati, cittadini lasciati soli, interventi tardivi e mezzi insufficienti – denuncia il Codacons –. I dati di ieri parlano da soli: siamo di fronte a un’emergenza strutturale, resa ancora più grave dall’assenza di una strategia di prevenzione”.

L’associazione evidenzia come il sistema di contrasto sia ormai inadeguato: le risposte arrivano quando le fiamme sono già fuori controllo, i mezzi aerei scarseggiano, manca una rete moderna di sorveglianza preventiva e i collegamenti tra Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile restano frammentari. Non si investe nella formazione continua del personale né nella pulizia del sottobosco, e l’impiego dei droni resta occasionale anziché strutturale.

Alla luce della gravità della situazione, il Codacons chiede l’immediata istituzione di un tavolo tecnico regionale che coinvolga protezione civile, forze operative, associazioni e rappresentanti dei territori, con l’obiettivo di definire un piano concreto per affrontare le emergenze quotidiane e pianificare misure strutturali a lungo termine.

“Se la Regione non è in grado di tutelare il proprio territorio, lo dica apertamente – prosegue il Codacons –. Servono azioni immediate, risorse certe e responsabilità politiche chiare. Il prezzo dell’inerzia istituzionale ricade ogni anno sulle spalle dei cittadini e dei territori”.

Il Codacons invita infine i cittadini a collaborare e a segnalare situazioni a rischio o disservizi legati agli incendi, scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com o contattando tramite WhatsApp il numero 3715201706.