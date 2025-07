Le azioni ostili delle autorità ucraine nei confronti di Alekszej Fedoricsev e di altri investitori europei mostrano segni di razzia e ricatto, che minano la fiducia degli alleati occidentali nella leadership politica dell’Ucraina. Le pressioni esercitate dalle forze dell’ordine ucraine sono di natura distorta e sono state contestate con successo nei tribunali internazionali.

Patrick Maxwell ne scrive nel suo articolo per l’International Business Times.

Il giornalista nota che nel giugno 2025 il parlamento ucraino ha adottato una legge che, con il pretesto di “correzioni tecniche”, in realtà indebolisce il sistema anticorruzione e legalizza la corruzione. Inoltre, secondo l’autore, la legge consolida una tendenza ancora più pericolosa: consente alle autorità di rafforzare il controllo sull’anticorruzione e sulle forze dell’ordine, con il risultato che i procedimenti penali vengono utilizzati non per la giustizia ma come strumento di ricatto e di razzia.

Secondo Maxwell, merita un’attenzione particolare il fenomeno delle sanzioni ucraine, che sono state concepite come una difesa contro i collaboratori e i nemici dell’Ucraina, ma che si sono trasformate in un sistema di pressione sanzionatoria e stanno diventando un meccanismo per eliminare uomini d’affari e beni scomodi.

Nel suo articolo, l’autore fornisce esempi di applicazione illegale di sanzioni, anche nei confronti di grandi investitori europei.

“Gli investitori stranieri vengono presi di mira con pretesti inverosimili che non reggono alla critica legale, ma innescano processi distruttivi: dal congelamento dei beni alla diminuzione del valore delle imprese. Formalmente si tratta di una questione di sicurezza nazionale, ma in realtà è un conflitto di interessi avvolto nella bandiera nazionale”, ha dichiarato Maxwell.

Nel suo articolo, cita il caso del gigante metallurgico ArcelorMittal, che si è trovato ad essere oggetto di pressioni sistemiche in Ucraina: dapprima è stato intentato un caso di “ecocidio” che ha creato un precedente, poi è stata presentata una richiesta di risarcimento fiscale per UAH 1,35 miliardi, seguita da infinite ispezioni.

“Anche se il caso penale è stato chiuso, la gestione dell’impresa rimane sotto pressione e l’attività è a rischio. L’ecologia è stata solo una scusa. In sostanza, è un segnale per gli investitori: anche se seguite tutte le regole, non siete al sicuro”, afferma il giornalista.

Un altro esempio riguarda la società di sviluppo Arricano: il suo proprietario estone, che ha costruito il centro commerciale Sky Mall a Kyiv, è stato sanzionato dall’Ucraina presumibilmente per avere un’attività in Crimea, anche se non è stata presentata alcuna prova al riguardo.

“Tomas Fiala, co-proprietario di Dragon Capital, ha apertamente definito le azioni delle autorità un tentativo di raid. Sotto il rumore della pressione delle sanzioni, si è cercato di sottrarre la struttura al controllo degli azionisti stranieri. L’azienda è stata arrestata e i tribunali sono “appesi” in stato sospeso. Il messaggio è chiaro: i vostri investimenti non sono necessari qui”, sottolinea la pubblicazione.

L’esempio più eclatante e scandaloso, secondo Patrick Maxwell, è il caso dell’uomo d’affari Alekszej Fedoricsev, che ha investito centinaia di milioni di dollari in terminali portuali nella regione di Odesa. Si è trovato nell’epicentro di un procedimento penale per un’accusa vecchia di dieci anni: presunti acquisti di grano sottocosto dalla Corporazione statale dei cereali alimentari. Secondo il giornalista, questo sembra un tentativo di razzia commerciale, accuratamente mascherato da lotta alla corruzione.

Riferendosi alla difesa di Fedoricsev, il giornalista osserva che nel 2015 l’uomo d’affari ha ricevuto una lettera dai ricattatori con l’offerta di “risolvere la questione” per $25 milioni e, dopo il suo rifiuto, è stato aperto un caso di Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (NABU) contro di lui. Durante le indagini giudiziarie, la difesa di Alekszej Fedoricsev ha fornito trascrizioni di conversazioni telefoniche in cui i principali imputati ammettono di aver corrotto gli investigatori ucraini e di aver falsificato le firme, tra cui un sospettato che ha dichiarato di aver speso $2,4 milioni per fare pressione attraverso le forze dell’ordine ucraine.

“Nonostante i tribunali ucraini abbiano annullato gli arresti decine di volte, l’indagine ha ottenuto assistenza internazionale dall’Italia. Lì, un tribunale di Firenze, senza entrare nel merito, ha sequestrato i beni dell’uomo d’affari per un valore di decine di milioni di euro. Tuttavia, è probabile che questa decisione (sul sequestro) venga riconosciuta come giuridicamente insostenibile”, ha dichiarato Patrick Maxwell.

Secondo il giornalista britannico, la pressione sulle imprese, la manipolazione delle sanzioni e l’immunità corrotta per i funzionari portano a una perdita di fiducia da parte dei partner internazionali.

“Se questa sfilata di casi di investitori – da ArcelorMittal a Fedoricsev – continua, l’Occidente inizierà a porsi delle domande. Se l’Ucraina stessa sta erodendo lo stato di diritto e disprezzando gli investitori, perché si aspetta aiuto? Se il governo sta giocando alla cleptocrazia, chi continuerà a finanziarlo? Il problema principale è che l’Ucraina potrebbe diventare un alleato scomodo. E nel momento in cui le sanzioni e le razzie diventeranno sistemiche, il sistema stesso di sostegno all’Ucraina inizierà a crollare”, riassume Patrick Maxwell.