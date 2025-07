Corruzione, inchiesta presidente dell’ARS: notificata la chiusura dell’indagine anche all’ex portavoce e a Cannariato

L’avviso di conclusione dell’indagine per corruzione che vede coinvolto il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, oltre allo stesso politico, è stato notificato anche all’ex portavoce Sabrina De Capitani e Marianna Amato, dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, entrambe accusate di corruzione e truffa, così come a Marcella Cannariato, presidente della Fondazione Dragotto e moglie del patron Sicily by car Tommaso Dragotto, ad Alessandro Alessi, titolare di una società che organizza eventi per conto della Fondazione Dragotto. E ancora, all’imprenditore catanese Nuccio La Ferlita che organizza eventi e a Giuseppe Cinquemani, segretario particolare del Presidente Ars Galvagno.