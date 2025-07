Caltanissetta, presentata la Stagione teatrale “Atto 150. Sei sogni a teatro”: un secolo e mezzo di sipari al Regina Margherita

“Atto 150. Sei giorni a teatro” è il titolo della rassegna teatrale che si terrà nei prossimi mesi al Regina Margherita di Caltanissetta.

Un calendario che l’assessore alla cultura Giovanna Candura ha presentato alla città illustrando i protagonisti che calcheranno il palco dello storico teatro nisseno.

“Quest’anno possiamo celebrare un secolo e mezzo di sipari aperti al Regina Margherita – ha esordito l’assessore citando lo slogan scelto per la rassegna teatrale -. Abbiamo ricevuto diverse proposte progettuali da offrire alla città e tra tutte abbiamo selezionato quella proveniente dall’agenzia DalVivo Produzioni Srls che si occuperà anche dei servizi accessori e correlati allo spettacolo”.

“Auspichiamo che la rassegna teatrale comunale pensata da questa amministrazione abbracci gli interessi di molti cittadini. È stato strutturato un calendario pregevole e avviate agevolazioni che possano favorire la partecipazione della collettività – ha commentato il sindaco Walter Tesauro -. Abbiamo uno dei teatri più funzionali di tutta l’Italia e, seppur di dimensioni contenute, è da considerarsi un piccolo gioiello nel quale accogliere compagnie capaci di regalare genuine emozioni agli spettatori”.

Biglietteria, promozione pubblicitaria e tutta l’organizzazione che saranno curate dall’esterno ma sempre sotto la supervisione dell’amministrazione comunale che garantirà sulla qualità dell’offerta culturale.

“Oltre al prezzo del singolo spettacolo e dell’intera rassegna teatrale abbiamo previsto la possibilità di creare dei pacchetti promozionali per associazioni e club service che vorranno acquistare degli abbonamenti e dei biglietti agevolati da donare a persone meritevoli” ha proseguito l’assessore confermando che la visione che intende promuovere l’amministrazione è quella di incoraggiare i cittadini a partecipare agli spettacoli teatrali proponendo, a costi calmierati, spettacoli di livello nazionale e di elevata caratura culturale.

Il teatro è cultura, è curiosità, è immaginazione, è riflessione. Entrando nel foyer che si affaccia su corso Vittorio Emanuele per poi passare in platea o nei palchi non si sta soltanto “trascorrendo del tempo” ma vivendo un’esperienza intima e personale.

Alla conferenza stampa era presente anche un rappresentante dell’agenzia DalVivo Produzioni Srls Marco Grimaldi che si occuperà delle attività organizzative relative alla gestione operativa dei singoli spettacoli e il regista del primo spettacolo in calendario nonché direttore artistico del teatro Vittorio Emanuele di Messina Giovanni Anfuso.

“È nostra intenzione realizzare un progetto di Stagione Teatrale di caratura e livello nazionale finalizzato innanzitutto alla promozione della cultura teatrale ma con l’obiettivo di rilanciare l’immagine della città perché la stessa possa tornare a ricoprire il ruolo di riferimento culturale per tutto l’hinterland” ha aggiunto Marco Grimaldi.

Questa rassegna teatrale non è da considerarsi soltanto come un gruppo di artisti che si esibiranno su un palco davanti a un pubblico. Il valore da attribuire a questo calendario è più elevato.

“Questa è una fabbrica culturale che riparte e di questo risultato ogni artista o operatore del settore non può che gioirne – ha commentato Giovanni Anfuso -. Sono onorato di aprire questa stagione teatrale con uno spettacolo, Enigma, che racconta una storia vera, quella di un uomo di successo travolto dalle convenzioni sociali e dai pregiudizi. Una vicenda che non rimane ancorata nel passato, nella metà del ‘900, ma che ancora oggi offre spunti di riflessione. Sono fiero di portare questo progetto e anche di aver riunito una compagnia costituita soltanto da artisti siciliani. Ritengo che la nostra isola abbia grandi talenti ma ancora troppo poco valorizzati”.

Un messaggio che sottolinea quanto sia importante seminare aspettative e coltivare progetti.

“Intendiamo ribadire con assoluta chiarezza – ha concluso l’assessore Candura – che l’unica stagione teatrale nazionale ufficialmente promossa e organizzata presso il Teatro Regina Margherita è quella curata dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta, e identificata nel cartellone con il titolo “Atto 150 – Sei sogni, a Teatro”. Ogni utilizzo del termine “stagione teatrale” da parte di soggetti terzi è improprio, perché tale prerogativa appartiene esclusivamente al Comune, titolare del teatro. Il Teatro Margherita resta naturalmente aperto a ospitare singoli eventi o spettacoli di chiunque ne faccia richiesta secondo le modalità previste, ma la programmazione ufficiale di una stagione, nella forma e nei contenuti, è e resta esclusiva dell’Amministrazione comunale”.

La rassegna teatrale prevede:

· 26 novembre 2025: “Enigma” di Hugh Whitemore con Peppino Mazzotta

· 9 dicembre 2025: “Macbeth” di William Shakespeare con Daniele Pecci

· 16 gennaio 2026: “Il viaggio del papà” con Maurizio Casagrande

· 20 febbraio 2026: “L’inferiorità mentale della donna” con Veronica Pivetti

· 19 marzo 2026: “Frà” con Giovanni Scifoni

· 23 aprile 2026: “Buongiorno Ministro” con Enzo Iachetti e Carlotta Proietti

Il prezzo degli abbonamenti e dei singoli biglietti

Per una scelta di tipo inclusivo e agevolare la partecipazione agli spettacoli teatrali, che non devono essere percepiti come beni di lusso ma opportunità formative e ricreative, il costo degli abbonamenti e il costo dei singoli biglietti emessi per ognuno degli spettacolisarà calmierato e ridotto così come di seguito specificato:

ABBONAMENTO

PLATEA e I – II – III ordine palchi centrali €110,00 + diritti di emissione,

I – II – III ordine palchi laterali €90,00 + diritti di emissione

BIGLIETTI SINGOLI

PLATEA e I – II – III ordine palchi centrali €22,00 + diritti di emissione,

I – II – III ordine palchi laterali €18,00 + diritti di emissione.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Per i CRAL, Club Service, Associazioni Culturali ed Enti Benefici che vogliano sottoscrivere un numero minimo di n.10 abbonamenti e/o acquistare un numero minimo di n.10 biglietti per i singoli spettacoli è previsto uno sconto del 10%

Previste anche agevolazioni per le famiglie.