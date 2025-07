Caltanissetta, il presidente Tesauro: “Basta mistificazioni: il Libero Consorzio lavora, altri fanno propaganda”

In seguito al comunicato diffuso dai consiglieri di opposizione del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta e ripreso da diversi organi di stampa, in merito alla recente seduta del Consiglio Provinciale convocata per discutere le variazioni di bilancio, il Presidente dell’Ente, avv. Walter Tesauro, interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sull’accaduto, respingere ogni strumentalizzazione e riportare l’esatta ricostruzione dei fatti.

Nel testo, Tesauro evidenzia, la piena legittimità delle scelte assunte e l’infondatezza delle polemiche sollevate, sottolineando nel contempo il lavoro concreto che l’Amministrazione sta portando avanti sul territorio a beneficio delle comunità locali.

In merito alla nota diffusa dai consiglieri di opposizione del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta e ripresa da diverse testate giornalistiche, relativa alla recente seduta del Consiglio Provinciale nella quale si dovevano discutere e deliberare le variazioni di bilancio, ritengo necessario intervenire per ristabilire la verità dei fatti e respingere con fermezza una narrazione parziale, distorta e soprattutto strumentale che rischia di generare confusione e disinformazione nella collettività.

Dispiace che si sia gridato allo scandalo per una dinamica politica interna che rientra nella piena legittimità e nelle normali pratiche istituzionali. La seduta del Consiglio Provinciale, convocata per discutere le variazioni di bilancio, riguardava non solo la costituzione dell’Ufficio di Staff del Presidente, ma un articolato piano di interventi sul territorio, dalle scuole alle strade, fino al settore sociale. L’aver trasformato questo passaggio tecnico-amministrativo in una polemica pubblica, appare francamente pretestuoso e dannoso per l’immagine dell’Ente.

Va precisato che il rinvio della seduta è stato determinato da una riunione interna dei consiglieri di maggioranza, svoltasi prima dell’ingresso in aula, durante la quale si sono sviluppate dinamiche di confronto politico, fisiologiche in ogni contesto democratico. Il dibattito si è prolungato oltre i tempi previsti, determinando il rinvio del Consiglio. Si è trattato quindi, di una prassi istituzionale del tutto normale nella vita politica di un ente, che purtroppo è stata volutamente strumentalizzata dai consiglieri di opposizione, che di fatto ha modificato un passaggio ordinario in uno scontro pretestuoso, utile solo a cercare una artificiosa visibilità mediatica.

Ed è qui che va detto con chiarezza: l’approccio dell’opposizione è apparso fin da subito improntato al populismo più becero, privo di senso. Invece di contribuire al dibattito con contenuti e proposte, si è preferito alzare i toni, esasperare il linguaggio, diffondere dati falsati e costruire una narrazione aggressiva che ha l’unico obiettivo di gettare discredito, anche a costo di ingannare deliberatamente l’opinione pubblica.

La proposta di istituire l’Ufficio di Staff non è né arbitraria né illegittima: è un atto previsto dalla normativa vigente, che consente al Presidente del Libero Consorzio di dotarsi degli strumenti necessari per affrontare con efficacia le sfide amministrative. Esiste una precisa normativa di riferimento – indicata chiaramente nella proposta di delibera n. 4 – di cui i consiglieri di opposizione hanno piena conoscenza e consapevolezza, in quanto oltretutto destinatari della proposta di deliberazione fin dal momento della stessa convocazione del Consiglio Provinciale. A rafforzare la piena legittimità dell’atto in questione vi è, inoltre, una consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, che riconosce l’applicabilità dell’art. 90 e dell’art. 110, comma 2, del TUEL.

Ritengo inaccettabile che si continui a sostenere – anche attraverso organi di stampa – che lo staff del Presidente sarebbe composto da otto o addirittura nove unità. I componenti reali sono 5, con una spesa preventivata di 115.868 euro per il 2025 e 231,736 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. I consiglieri hanno incluso nel conteggio, in modo grossolanamente scorretto, anche il Capo di Gabinetto a cui sarà conferito anche l’incarico dirigenziale e un dirigente PNRR, che non fanno parte dello staff politico. Il tutto per costruire un effetto mediatico, mistificando la realtà.

Vale la pena ricordare che la spesa per lo staff rappresenta una spesa minima rispetto alla spesa complessiva per il personale dipendente. Aggiungo, che tale variazione è stata approntata dopo aver predisposto ed avviato con le organizzazioni sindacali, il riconoscimento e l’erogazione di tutte le indennità accessorie previste dal contratto del comparto enti locali. Fin dal mio insediamento ho avviato l’iter procedurale che consentirà all’Ente entro il 31 luglio di assumere a tempo indeterminato 8 nuovi dipendenti, di cui 4 funzionari tecnici e 4 amministrativi da attingere dalle graduatorie ex RIPAM con onere a carico dello Stato per i primi tre anni. Ricordo che gli atti sono stati predisposti e vagliati con rigore e massima trasparenza, dal Segretario Generale, dal Ragioniere Generale e dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole in data 30 giugno 2025. Definire “illegittima” un’azione fondata su norme precise, verificata da tre organi di controllo indipendenti e sostenuta da giurisprudenza consolidata, non è solo una forzatura politica: è un attacco gratuito e immotivato all’integrità dell’Ente e dei suoi dirigenti.

In questo scenario, è opportuno ricordare che in appena due mesi dall’insediamento, l’Amministrazione che ho l’onore di guidare, ha già dimostrato nei fatti un impegno concreto verso i territori e i Sindaci. Abbiamo dato priorità all’ascolto, raccogliendo segnalazioni, proposte e urgenze, a partire dalle criticità legate alla stagione estiva. Sono stati già attuati diversi interventi e tanti progetti sono stati avviati o hanno ottenuto importanti finanziamenti.

Solo ieri, la Giunta Regionale, ha approvato un finanziamento di oltre 7 milioni di euro destinato alle infrastrutture stradali del nostro territorio. L’ufficio tecnico e tutte le aree dirigenziali del Libero Consorzio, stanno lavorando con un ritmo straordinario per dare risposte concrete, in particolare su una delle grandi emergenze dell’entroterra siciliano: la viabilità. Sono già in corso investimenti sulle strade, sulle scuole, e anche sul fronte del decoro e della sicurezza, come dimostrano gli interventi di scerbamento lungo le arterie provinciali, attivati in tempi rapidi proprio in risposta alle segnalazioni dei sindaci e delle comunità locali.

Tutto questo avviene in un contesto in cui la macchina amministrativa non si è mai fermata sul piano tecnico, ma che per oltre un decennio è stata orfana di una guida politica. Oggi, con questa Presidenza, il Libero Consorzio torna a svolgere un ruolo attivo, propositivo e concreto. Tante altre azioni sono già in fase di attuazione, grazie all’impegno degli uffici, sotto una guida politica finalmente presente e responsabile.

La mia Presidenza si fonda su un principio irrinunciabile: il rispetto delle regole, delle norme e della legalità. Che rappresenta il DNA del mio operato, da Sindaco e da Presidente del Libero Consorzio. Chi cerca di costruire consenso diffondendo notizie distorte o alimentando tensioni inesistenti, usa un metodo irresponsabile, aggressivo e dannoso, che nulla ha a che vedere con la politica seria e costruttiva che i cittadini si aspettano.

Auspico che il confronto politico possa tornare ad essere serio, leale e rispettoso delle istituzioni. Le istituzioni meritano verità. I cittadini meritano responsabilità.

Il Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta

Avv. Walter Tesauro