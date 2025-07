Caltanissetta. Il Conservatorio “Vincenzo Bellini” in concerto a Custonaci con il progetto Music 4D

Il Conservatorio di Caltanissetta, in collaborazione con l’associazione circolo culturale Luigi Pirandello Custonaci, l’associazione culturale Museo Vivente Custonaci e con il patrocinio del Comune dì Custonaci, ha partecipato con un concerto che ha scopo di disseminazione del progetto PNRR Music 4D, portando la musica nella grotta di Mangiapane di Custonaci, in provincia di Trapani. I docenti e gli studenti del Conservatorio hanno dato vita a un’esibizione musicale di alta qualità, che ha entusiasmato il pubblico presente.

Il concerto, che ha visto la partecipazione di giovani talenti del Conservatorio, ha proposto un programma variegato. La serata è stata un’occasione per promuovere la musica come strumento di crescita e sviluppo per la comunità locale.

“Siamo felici di aver potuto portare la musica a Custonaci e di aver condiviso la nostra passione con il pubblico locale”- ha dichiarato il direttore del Conservatorio, Maestro Michele Mosa -. Il progetto PNRR Music 4D ci ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio e di promuovere la musica come strumento di innovazione inclusione e di aggregazione”.

Il progetto PNRR Music 4D ha l’obiettivo di promuovere la musica come strumento di innovazione, sviluppo e inclusione, e il Conservatorio di Caltanissetta è stato tra i protagonisti di questa iniziativa. La partecipazione al concerto di Custonaci è stata un’occasione importante per il Conservatorio di condividere la propria esperienza e di promuovere la musica come strumento di crescita e sviluppo per la comunità locale.