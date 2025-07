Caltanissetta. Il 25 luglio incontro pubblico per la presentazione della “Rete di Trieste”

Giovedì 25 luglio 2025 alle ore 10.00, nella Sala Gialla del Comune di Caltanissetta, si terrà un incontro pubblico per la presentazione della Rete Civica di Trieste, un network nazionale di amministratori locali di ispirazione cattolica, nato nel febbraio 2025 a margine della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. La Rete si propone di promuovere una politica fondata sul bene comune, con metodo trasversale, inclusivo e partecipato.

Attualmente composta da oltre 1.000 tra amministratori e operatori sociali di tutta Italia, la Rete di Trieste è un laboratorio civico basato su valori cristiani, che punta al superamento delle divisioni ideologiche e al rafforzamento delle comunità locali.

Durante l’evento verrà illustrato anche il primo documento programmatico nazionale, articolato in cinque punti chiave:

1. Protagonismo giovanile: formazione civica, quote generazionali, spazi di socialità, organi consultivi giovanili.

2. Democrazia partecipata: assemblee pubbliche, bilanci partecipativi, coprogettazione tra enti e cittadini.

3. Welfare di prossimità: scuole aperte, reti contro lo spreco alimentare, diritto all’abitare.

4. Valorizzazione delle aree interne e periferiche: incentivi per il ritorno nei piccoli comuni, equità nei fondi pubblici.

5. Sostenibilità e transizione ecologica: Comunità Energetiche Rinnovabili, mobilità dolce, attenzione ai cambiamenti climatici.

L’incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, e di Mons. Onofrio Castelli. Modererà Giovanni Ruvolo. Interverranno Margherita La Rocca Ruvolo, Giuseppe Mattina, Ernesto Maria Ruffini, Emiliano Abramo e Armando Turturici.

La tappa si inserisce in un’iniziativa nazionale che coinvolge 100 città italiane. L’incontro è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni.