Caltanissetta. Fiera di San Michele 2025, assegnazione dei posteggi: richieste entro il 20 agosto

Come presentare la domanda per l’assegnazione dei posteggi in via Rochester e nell’area Luna Park

In occasione della tradizionale “Fiera di San Michele”, prevista in via Rochester dal 26 al 29 Settembre 2025 (con montaggio nella giornata del 25 Settembre e smontaggio programmato il 30 Settembre), è stato indetto il bando per l’assegnazione dei 142 posteggi distribuiti nell’area di Via Rochester.

Le aree saranno suddivise per tipologia e saranno classificate in: Aziende Servizi Istituzionali; Produzione filiera corta alimentare km. 0; Eco Energie Rinnovabili; Artigianato; Promozione Sport e Tempo Libero; No Profit; Hobbisti; Libera Commerciale; Food fiera merceologica e Food zona luna park.

Per ogni tipologia di area sarà predisposta apposita graduatoria secondo precisi criteri indicati nel bando allegato.

Gli operatori commerciali interessati a partecipare dovranno far pervenire apposita domanda esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata “suap@pec.comune.caltanissetta.it“ entro e non oltre le ore 12.00 del 20.08.2025, indirizzando al “Comune di Caltanissetta, Direzione II – SUAP,- Commercio AA.PP. Via Duca degli Abruzzi” (farà fede la data del protocollo informatico dell’Ente).

Non saranno prese in considerazione le istanze non pervenute secondo la predetta modalità.

La domanda, regolare di bollo, spedita nei modi e tempi sopra indicati e sottoscritta secondo le vigenti disposizioni di legge, da valere ai fini dell’autocertificazione per le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (per cui dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione del diritto), dovrà contenere PENA L’ESCLUSIONE (seguendo il modello allegato al presente bando), le seguenti indicazioni previste nel bando.

La graduatorie provvisorie e generali saranno affisse all’albo comunale secondo le disposizioni di legge e pubblicata sul sito internet di questo Comune www.comune.caltanissetta.it nonché nei locali della II^ Direzione LL.PP.- SUAP- Commercio AA.PP. sita in Via Duca degli Abruzzi.

Eventuali ricorsi alla graduatoria dovranno essere presentati entro e non oltre 05 (cinque) giorni dalla sua pubblicazione.

Seguiranno le operazioni di assegnazione dei posteggi agli operatori che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

– Il 09/09/2025 pubblicazione della graduatoria provvisoria;

– entro il 14/09/2025 accettazione dei ricorsi;

– il 16/09/2025 pubblicazione della graduatoria definitiva;

– il 17/09/2025 dalle ore 09:00 alle ore 14:00, assegnazione posteggi graduatoria aree presso i locali del SUAP della Direzione II.