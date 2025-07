Caltanissetta. Fiera del Lavoro al Centro “Michele Abbate”, incontro tra istituzioni e associazioni locali

Si è svolto questa mattina alla sala gialla del Comune di Caltanissetta un incontro tra istituzioni e associazioni locali che fanno parte dell’indotto del mercato del lavoro.​

L’iniziativa, che segue il protocollo d’intesa siglato nei mesi scorsi dal Comune di Caltanissetta, dal Centro per l’Impiego e da Sviluppo Lavoro Italia, era finalizzata a illustrare gli elementi principali che caratterizzeranno la Fiera del Lavoro che si svolgerà al centro culturale polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta l’8 ottobre 2025.

Erano presenti, per illustrare il progetto, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Caltanissetta Guido Delpopolo, il Dirigente del Servizio VIII Centro per l’Impiego di Caltanissetta, Gela e Mussomeli Massimo Brucato, la dottoressa Rita Daniele per Sviluppo Lavoro Italia, le dottoresse Simona Fiscina e Silvia Guarnaccia per il Centro per l’Impiego.​

Erano presenti anche i referenti del SUAP del Comune di Caltanissetta, Camera di Commercio di Caltanissetta, Confartigianato, CNA, Sicindustria Caltanissetta, Ufficio V dell’USR Sicilia – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

La fiera è un evento che punta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo benefici ad aziende e candidati.​

“Dal nostro insediamento abbiamo iniziato a organizzare incontri e iniziative che potessero favorire la creazione di una rete economica che portasse sviluppo e valore aggiunto alla città di Caltanissetta – ha dichiarato l’assessore Guido Delpopolo -. La fiera del Lavoro si inserisce all’interno di questo quadro di opportunità sia per le aziende che avranno una grande platea di candidati che gli stessi candidati che potranno incontrare il loro futuro datore di lavoro”

Un’occasione unica dato che le aziende potranno aumentare la propria visibilità presso un pubblico di potenziali aspiranti trasmettendo la propria cultura, valori e opportunità di lavoro direttamente ai candidati e, al contempo, questi ultimi potranno ampliare la personale rete professionale, avere un incontro diretto e più personale rispetto alla candidatura online.​

Oltre all’incontro tra le aziende e i candidati, la job fair ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili, soprattutto ai più giovani, per aiutarli a prepararsi all’ingresso nel mercato del lavoro, con strumenti importanti, quali la consulenza per la stesura di un curriculum o come affrontare un colloquio di lavoro.​

Saranno coinvolti nel progetto anche gli studenti di 4^ e 5^ anno degli Istituti superiori del territorio i quali, oltre l’incontro con le aziende, avranno l’opportunità di seguire seminari tematici. Tra queste, solo per citarne alcune, saranno esposti iter da seguire per chi volesse intraprendere il percorso militare condotti dalle forze dell’ordine; contratti di tirocinio e apprendistato come strumenti di inserimento nel mercato del lavoro, tenuti da Sviluppo Lavoro Italia; breve presentazione dei servizi offerti dal CPI.