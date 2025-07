Caltanissetta. Carmina(M5S): “Ieri inaugurato Viadotto San Giuliano, in sedici anni 6 cerimonie”

“La SS 640, la ”Strada degli Scrittori”, Agrigento-Caltanissetta, a distanza di 16 anni dalla posa della prima pietra vede un significativo passo avanti con l’inaugurazione quest’oggi del Viadotto San Giuliano, il quinto viadotto in acciaio in Italia. Sicuramente un passo di modernità, di una strada strategica per gli agrigentini e i nisseni, i cui tempi però si sono dilatati notevolmente ed in proposito voglio ricordare che nel 2018, quando ci fu la crisi dalla CMC, vigente il Governo del Presidente Conte, si fece un quasi miracolo a far ripartire un cantiere che rischiava di impantanarsi per sempre”. Così la deputata M5S Ida Carmina. “Da Sindaco di Porto Empedocle ho seguito l’iter delle opere ed anche le criticità via via superate. In sedici anni di lavorii su questa strada per circa una settantina di km ci sono state 6 inaugurazioni, oggettivamente un po’ troppe – dice-. Una opera che tra progettazione, aggiudicazione e lavori è costata circa un miliardo e mezzo di euro, opera strategica e funzionale per il territorio agrigentino, nisseno e siciliano, ma assolutamente insufficiente a superare il gap infrastrutturale di questo lembo della Sicilia centro meridionale”.