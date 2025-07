Caltanissetta, alleggerite le misure per alcuni indagati in un’inchiesta sullo spaccio

Le decisioni del Tribunale del Riesame hanno portato a una rimodulazione delle misure cautelari nei confronti di alcuni soggetti coinvolti in un’indagine su un presunto traffico di sostanze stupefacenti a Caltanissetta. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un’attività itinerante di spaccio di cocaina e hashish nel territorio urbano.

In particolare, per Eros Doria, assistito dall’avvocato Giuseppe Panepinto, è stata revocata la misura del divieto di dimora nel capoluogo nisseno. Per altri indagati, invece, resta l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

Una posizione a parte riguarda Andrea Davide Orlando e la compagna Dolores Vanessa Mantione, entrambi trentasettenni, difesi dagli avvocati Emilio Buttigé e Marco Messina. Per loro, il giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto elementi di marginalità all’interno del quadro accusatorio. Alcune conversazioni intercettate, inizialmente interpretate come rilevanti, sono state successivamente rivalutate e non risultano riconducibili ad attività illecite. Proprio alla luce di queste considerazioni, le misure cautelari nei loro confronti sono state limitate al minimo.