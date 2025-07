Blackout estivi in Sicilia, Cisal: “Necessari investimenti sulla rete, la politica intervenga”

“Nei giorni scorsi, causa le elevate temperature e quindi l’aumento del fabbisogno energetico, i siciliani hanno subito ancora una volta blackout elettrici nelle province di Palermo, Messina e Catania. Un copione che ormai si ripete ogni anno danneggiando le famiglie, i lavoratori, le imprese e il turismo. E’ indispensabile che Enel-Distribuzione intervenga sulle reti di media e bassa tensione dell’Isola, ormai troppo vecchie, e che assuma almeno 200 operai e 100 tecnici”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca di Cisal Sicilia e Raffaele Loddo di Federenergia Cisal.

“La direzione di Enel-Distribuzione si limita agli annunci e alle promesse a cui non crede più nessuno – continuano Badagliacca e Loddo – ricorrendo, da metà giugno, a poche unità di personale provenienti da altri territori e spostate temporaneamente in Sicilia. Una situazione inaccettabile e insostenibile, per questo chiediamo alla politica, a ogni livello, di intervenire e aprire un tavolo tecnico con E-Distribuzione ed Enel spa. I siciliani meritano rispetto”.