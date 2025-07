A Sunderland prende forma il Nissan Qashqai con il nuovo e-POWER

(Adnkronos) – Presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, è ufficialmente partita la produzione del nuovo Qashqai con il sistema e-POWER di ultima generazione. Questo momento segna una tappa significativa nella storia del brand, che dal 2006 ha realizzato oltre 4,5 milioni di esemplari di Qashqai, con una media produttiva impressionante: un'auto ogni due minuti e mezzo. Il Vice President Manufacturing di Nissan UK, Adam Pennick, ha sottolineato con orgoglio il traguardo: “Da quasi due decenni realizziamo Qashqai grazie a un team altamente specializzato. Ora affrontiamo un nuovo capitolo con una tecnologia ibrida esclusiva nel panorama automobilistico”. Il nuovo sistema e-POWER di Nissan si distingue da ogni altro ibrido convenzionale. Il propulsore termico non agisce mai direttamente sulle ruote: un motore turbo benzina da 1,5 litri genera energia che, attraverso un inverter, alimenta il motore elettrico o la batteria. Il risultato è un’esperienza di guida fluida, dinamica e priva della necessità di ricarica alla spina. Le performance parlano chiaro: • consumo combinato fino a 4,5 l/100 km (WLTP), il migliore della categoria C-Crossover • autonomia superiore ai 1.200 km (WLTP) • emissioni di CO2 ridotte a 102 g/km, contro i 116 della generazione precedente • abitacolo più silenzioso con una riduzione di 5,6 dB • modalità Sport con 11 kW in più per una guida più brillante. Lo stabilimento di Sunderland, oggi al centro della strategia produttiva sostenibile Nissan EV36Zero, si prepara inoltre alla produzione della nuova LEAF e, dal 2026, di una versione completamente elettrica del Juke. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)