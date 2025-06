Violenza sessuale su allieva della scuola della GdF a L’Aquila, chiuse le indagini preliminari sul finanziere nisseno

Violenza sessuale e lesioni. Con queste contestazioni il pm Ugo Timpano della procura de L’Aquila ha chiuso le indagini preliminari sul capitano A.P., 32 anni, di Caltanissetta, in servizio presso Scuola Ispettori Sottufficiali delle Fiamme gialle nel capoluogo abruzzese, da tempo trasferito nel Nord. La vittima e’ una allieva di 24 anni di Taranto che ha tentato senza riuscirci, di divincolarsi. “Non sai cosa ti perdi, questo e’ solo un assaggio. Se sabato non ti fai punire passeremo tutta la giornata insieme a fare sesso”, le avrebbe detto il capitano. Una vicenda che l’allieva aveva raccontato il 28 maggio dello scorso anno. Nella sua ricostruzione, era seduta accanto al capitano nell’abitazione di lui, voleva conoscere l’esito di alcuni test, e’ stata invece abbracciata e baciata contro il suo volere e poi palpeggiata. Le indagini, sono state portate avanti dal Gruppo Codici della Procura dell’Aquila cui fa parte un’aliquota carabinieri e della Polizia, dicono che l’indagato e’ andato oltre, toccandole le parti intime, nonostante i “no” della giovane, l’ufficiale ha proseguito. Dopo la presunta violenza, la ragazza era riuscita a rivestirsi e a fuggire approfittando dell’arrivo di una telefonata all’ufficiale. Poi la confidenza ad alcune colleghe di corso, ai suoi genitori e la denuncia, con il supporto psicologico di alcune marescialle. Le indagini poi si erano allargate ad altri tre ufficiali sempre della Scuola, con perquisizioni avvenute nella struttura militare e il sequestro del cellulare del capitano dove c’erano chat con commenti sessisti sulle allieve. Per altri indagati l’potesi di reato dimaltrattamenti con il loro traferimento, ma queste posizioni sono state stralciate e ora pende una richiesta di archiviazione