Uomo viene aggredito da un pitbull, condotto in ospedale a Biancavilla

Questa mattina, ad Adrano, nel Catanese ,un uomo è stato aggredito da un pitbull che era fuggito da un garage. L’uomo è stato ferito a una gamba e cadendo si è fratturato l’omero. Per questi motivi è stato condotto all’ospedale di Biancavilla per i consueti accertamenti. Sul posto, oltre all’ambulanza che ha portato l’uomo in ospedale, è giunta anche una volante del Commissariato di Adrano.