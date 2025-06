Migranti, sbarco nella notte a Pozzallo: soccorsi oltre 100 dalla Guardia costiera

Maxi sbarco nella notte a Pozzallo, nel Ragusano, dove sono approdati 109 migranti. A soccorrerli, in tre diverse operazioni, è stata una motovedetta della Guardia costiera che intorno alle 2 di notte è approdata al porto. Dopo un primo triage sanitario, da cui non sono emerse criticità sanitarie, i naufraghi sono stati condotti nell’hotspot di Pozzallo, che ospita attualmente 216 persone. Tra loro anche cinque famiglie e 38 minori non accompagnati. I migranti tratti in salvo nella notte arrivano da Sudan, Egitto e Bangladesh.