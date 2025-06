Mazzarino. D’Aleo e Vicari: “Via Cappuccini da tempo priva di illuminazione pubblica”

Mazzarino. Riceviamo e pubblichiamo nota di Santi Vicari e Livio D’Aleo in merito alla manutenzione ordinaria del centro abitato e delle aree periferiche.

“Se si ottengono finanziamenti a favore del nostro Comune, non possiamo che esserne contenti, anzi speriamo dí più.

Tutto ciò che può rappresentare un’opportunità positiva per la nostra città è sempre il benvenuto.

Noi stessi, nei numerosi comunicati stampa, abbiamo sollecitato il Sindaco a rivolgersi ai deputati regionali del nostro comprensorio, affinché si adoperassero per ottenere risorse regionali da destinare al miglioramento delle strutture comunali, e avere più attenzione per la nostra comunità, e noi stessi ci adoperiamo affinché gli interessi dei deputati vadano in questa direzione.

Tuttavia, riteniamo doveroso evidenziare che l’attuale Amministrazione Comunale non può e non deve trascurare la manutenzione ordinaria, necessaria sia nel centro abitato che nelle aree periferiche.

È inaccettabile, ad esempio, che tutta la via Cappuccini sia da tempo ormai priva di illuminazione pubblica. Una criticità da noi più volte segnalata, ma mai risolta. Ci chiediamo quali siano gli ostacoli che impediscono un intervento risolutivo su un problema tanto essenziale per la sicurezza dei residenti, dei pedoni e degli automobilisti che quotidianamente percorrono quella strada. Non è ammissibile che, al calare del sole, quel tratto diventi un’area insicura, anche perché abitata da tante persone anziane.

Portiamo inoltre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la condizione di incuria e mancanza d’igiene dei servizi igienici presenti nel cimitero comunale “Madonnuzza”. A ciò si aggiunge la totale assenza di manutenzione del verde antistante, ridotto a uno stato di abbandono, assimilabile più a un magazzino che a un’area pubblica di rispetto.

Nel frattempo, il Sindaco celebra sui social il primo anno del suo mandato da Primo Cittadino, ci auguriamo e lo invitiamo a fare lo stesso in Consiglio Comunale, sull’operato svolto in questo anno, così come giusto che sia.

Nel rinnovare gli auguri di buon lavoro al Sindaco e alla sua maggioranza e alla sua nuova squadra lo invitiamo a riflettere.”