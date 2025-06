Code su A19 Palermo-Catania, Schifani: “Non faccio sconti a nessuno”

“Ho premesso che i lavori sono necessari per la messa in sicurezza. Proprio perché non è stato mai fatto niente. E chi realizza i lavori è Anas, non la Regione. Però, è chiaro che sono un po’ deluso. Sono intervenuto in prima persona per favorire misure che dovevano essere già operative”. Così, in una intervista a tutto campo sul giornale online LiveSicilia, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alle code e alle polemiche sull’autostrada A19 Palermo-Catania per i cantieri. Ieri, la situazione, dopo qualche ora, è tornata alla normalità. “Qualcosa – dichiara – non ha funzionato nella programmazione. I due sub-commissari, che si sono dimessi, avrebbero dovuto vigilare maggiormente, evitando che partissero i lavori in due cantieri contigui. Andiamo avanti. Io non faccio sconti a nessuno. Ieri, lo ripeto, si è fatto un ottimo lavoro di squadra”.