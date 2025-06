Caltanissetta, sopralluogo della Commissione Urbanistica sul ponte del Torrente Pinzelli: si cercano soluzioni alternative per la viabilità

Sopralluogo della Commissione Urbanistica sul ponte del Torrente Pinzelli: si cercano soluzioni alternative per la viabilità

La II Commissione consiliare “Urbanistica” del Comune di Caltanissetta, presieduta da Fabrizio Di Dio, ha effettuato un sopralluogo presso il ponte che sovrasta il torrente Pinzelli, attualmente interdetto alla viabilità dallo scorso 21 maggio.

Alla visita hanno partecipato anche gli assessori Calogero Adornetto (Lavori Pubblici) e Oscar Aiello (Protezione Civile), insieme all’ispettore capo della Polizia Municipale Massimo Mastrosimone. Obiettivo del sopralluogo: valutare le condizioni del ponte e individuare soluzioni alternative per agevolare la mobilità nella zona.

Gli assessori Adornetto e Aiello hanno aggiornato i componenti della commissione sugli sviluppi della vicenda, evidenziando come l’intervento sia considerato di primaria importanza per la sicurezza e la viabilità cittadina.

L’area interessata è abitata da numerose famiglie ed è sede di diverse attività commerciali. A causa dell’interdizione, residenti e imprenditori sono costretti a percorrere come unica alternativa la strada di via Concetto Marchese, con disagi evidenti.

“Le numerose famiglie che abitano stabilmente nella zona e le attività commerciali presenti, per raggiungere le proprie proprietà e pertinenze, devono necessariamente utilizzare come alternativa la strada di via Concetto Marchese – ha dichiarato il presidente della Commissione Urbanistica, Fabrizio Di Dio –. Una verifica che risulta urgente per garantire un’accessibilità agevole ai luoghi. A nome della commissione, mi impegno a sollecitare l’amministrazione e gli uffici competenti finché non sarà individuata una proposta migliorativa.”

Il sopralluogo rappresenta un primo passo concreto verso la risoluzione di una criticità che incide sulla qualità della vita e sulla produttività di un’intera area cittadina.