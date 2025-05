Ultimo suona il pianoforte con il figlio Enea, il tenero scatto social

(Adnkronos) – "Sei", con queste parole Ultimo descrive lo scatto, condiviso sui social, che ritrae il cantautore romano mentre suona il pianoforte insieme al piccolo Enea, il figlio primogenito nato dall'amore con Jacqueline Luna Di Giacomo. Un'immagine che ha fatto in poche ore il giro del web. La foto, in bianco e nero, ritrae le mani di Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, mentre accarezzano i tasti del pianoforte, accanto a quelle piccolissime del figlio Enea, nato lo scorso 30 novembre. Una foto semplice ma dal forte impatto emotivo che descrive il momento intimo tra padre e figlio e racconta la nuova vita di Ultimo, fatta di musica e famiglia, che come spesso ricorda nelle sue canzoni, sono le due costanti della sua vita. Ad accompagnare lo scatto, come musica Ultimo ha scelto 'La parte migliore di me', il brano scritto da lui per il figlio. Pioggia di like e commenti sotto al post condiviso dal 29enne, alcuni hanno fatto gli auguri al piccolo Enea, che oggi, venerdì 30 maggio, ha compiuto 6 mesi. "Questa foto è una posia, tanti auguri", ha scritto un utente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)