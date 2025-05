Uber amplia la flotta di robotaxi con la collaborazione della cinese Momenta

(Adnkronos) – Uber ha annunciato un nuovo accordo strategico con la società cinese Momenta, specializzata in tecnologie di guida autonoma. A partire dal 2026, i veicoli a guida autonoma sviluppati da Momenta saranno integrati nella piattaforma di ride-hailing di Uber, inizialmente con la presenza a bordo di conducenti di sicurezza. I veicoli saranno operativi esclusivamente in mercati internazionali al di fuori degli Stati Uniti e della Cina, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli sull’esatta localizzazione. Momenta è considerata una delle aziende più promettenti nel settore dell’autonomous driving, avendo ricevuto importanti finanziamenti da attori di rilievo quali SAIC Motor (controllata dal governo cinese), General Motors, Toyota, Mercedes-Benz e Bosch. L’ingresso di Momenta nell’ecosistema Uber rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’azienda americana di diversificare e ampliare la propria rete di mobilità autonoma. Con questa nuova collaborazione, Uber consolida la propria presenza nel settore della guida autonoma, aggiungendo Momenta a una rete già estesa di partner tecnologici. Attualmente, Uber ha stretto accordi con May Mobility, Waymo, Motional, Avride, WeRide e Volkswagen per lo sviluppo e l’impiego di auto autonome, oltre a collaborare con Serve Robotics, Cartken e Nuro per quanto riguarda i robot per le consegne. L'approccio multi-partner conferma l’obiettivo di Uber di posizionarsi come piattaforma di riferimento globale per la mobilità autonoma, combinando soluzioni diversificate in grado di adattarsi a mercati e contesti regolatori differenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)