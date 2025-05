Toscana ‘locomotiva’ nell’export farmaci, 11 mld nel 2024

(Adnkronos) – La Toscana è una delle regioni locomotiva del Paese nell'produrre ed esportare i farmaci. Sono 11 i miliardi di esportazioni farmaceutiche nel 2024 per la Toscana, il 21% del totale farmaceutico in Italia. "Export che rappresenta più del 90% di quello 'hi-tech' regionale e che negli ultimi 5 anni è quadruplicato, grazie a una struttura industriale fortemente internazionalizzata per la presenza sul territorio di alcune tra le più importanti aziende a capitale italiano e a capitale estero. L'industria farmaceutica nel 2024 è il secondo settore per valore delle esportazioni dopo comparti caratteristici dell'economia regionale (tessile e abbigliamento). Con Firenze, Siena, Pisa e Lucca tra le prime 30 province in Italia per export farmaceutico e per occupazione". Sono alcuni dei dati presentati oggi in occasione del roadshow di Farmindustria 'Innovazione e produzione di valore. L'industria del farmaco: un patrimonio che l'Italia non può perdere', che si svolto ai Laboratori Guidotti di Pisa. "Gli addetti totali sono 8.000 – riporta una nota – E con oltre 1.100 in Ricerca, il 15% del totale nazionale, la Toscana è al 3° posto in Italia per occupati in Ricerca e Sviluppo. Un dato che, considerato insieme agli investimenti di oltre 300 milioni di euro all'anno, indica un'elevata specializzazione in ricerca e sviluppo. Agli 8.000, si sommano altri 9.400 addetti nelle imprese dell'indotto. Nella regione sono presenti oltre 20 imprese farmaceutiche, con 15 siti di produzione e 13 centri ricerca". L'evento in Guidotti è stato aperto dai saluti di Michele Conti, sindaco di Pisa, e di Lucia Aleotti, azionista e membro del Cda Menarini. A seguire, Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute. Sono poi intervenuti Marco Fortis, vicepresidente Fondazione Edison; Monica Binaschi, Head of Global, Preclinical and Translational Sciences, Menarini; Gianvito Grasso, Ceo InVirtuoLabs; Federico Gelli, direttore Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana. Alla successiva tavola rotonda (in foto) hanno partecipato: Lucia Aleotti; Marcello Cattani, presidente Farmindustria; Andrea Giacomelli, presidente Federfarma Toscana; Eugenio Giani, presidente Regione Toscana; Andrea Madonna, presidente Unione Industriale Pisana; Robert Nisticò, presidente Aifa in videocollegamento. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)